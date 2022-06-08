الجنيه يتراجع أمام الدولار ويسجل 18.73 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم

واصل سعر الجنيه المصري التراجع أمام نظيره الأجنبي الدولار الأمريكي مقارنة بتعاملات الأمس داخل شبكة فروع عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل السعر داخل البنك المركزي المصري 18.62 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، ويذكر أن أعلى سعر وصل له الدولار أمام الجنيه كان في يناير 2017 حيث سجل 18.74 و18.91 جنيه للشراء والبيع على التوالي وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

أعلى سعر للدولار في مصر

تعرض شاشات التداول بشبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في مصر عند 18.68 جنيه، و18.73 للشراء.

سعر الدولار داخل 3 بنوك

كما تمنح 3 بنوك نفس سعر الدولار كثاني أعلى سعر له على مستوى الشراء داخل السوق المحلية عند 18.76 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

وتضم قائمة تلك البنوك كلا من العقاري المصري، والأهلى المتحد ، وفيصل الإسلامي، والإسكندرية.

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين

فيما يقدم أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلى وبنك مصر)، سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.