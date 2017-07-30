الجنيه الذهب يرتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 632 جنيهًا

عمر سالمﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الأحد، ارتفاعا بنحو 2 جنيه، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 632 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 630 جنيها ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ أمس. وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية للمال، إن عيار 18 ﺳﺠﻞ 541 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 722 ﻣﻘﺎﺑﻞ 720جنيهًا

عمر سالم

ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الأحد، ارتفاعا بنحو 2 جنيه، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 632 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 630 جنيها ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ أمس.



وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية للمال، إن عيار 18 ﺳﺠﻞ 541 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 722 ﻣﻘﺎﺑﻞ 720جنيهًا للجرام، ﺃﻣﺲ.

وأضاف ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ ارتفع ليسجل 5054 ﺟﻨﻴﻬﺎ مقابل 5045 جنيها أمس، وارتفعت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1270 دولارا، بدلا من 1268 دولارا، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ واستقرار أسعار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ صعود ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.