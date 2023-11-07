الجنيه الاسترليني يقود مكاسب سوق العملات واليورو في المركز الثاني

تصدر الجنيه الاسترليني قائمة العملات الأكثر ربحا، أثناء افتتاح أولى جلسات الأسبوع الإثنين، تلاه بفارق قليل اليورو أو العملة الأوروبية الموحدة، وفق ما نشره موقع إنفيستينج دوت كوم.

وحل اليورو في المركز الثاني، ثم الفرنك السويسري في المركز الثالث، في حين اختتم الدولار الكندي قائمة العملات الأعلى ربحا بالمركز الرابع والأخير.

واستحوذ الجنيه الاسترليني المركز الأول بقائمة العملات الأعلى مكاسبا خلال تعامل سوق العملات العالمي، مسجلا أرباح بنسبة بلغت 2.74% مقابل العملات الأخرى المتداولة، مستفيد من تصريحات عضو بنك إنجلترا هيو بيل، والذي أوضح فيه بأن قرار البنك بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتا كان يعكي أن هناك حاجة إلى الحفاظ على بعض القيود بالاقتصاد.

ومع ذلك شدد هيو بيل على أن التضخم لا يزال مرتفاع داخل المملكة المتحدة بشكل مفرط، مضيفا بأنه يجب على بنك إنجلترا العمل بشكل أكبر لخفض التضخم، وهذ بدوره عزز التوقعات باحتمالية أن يستأنف بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بما عزز من مكاسب الجنيه الاسترليني بتعاملات سوق العملات الأجنبي.