الجنيه الاسترليني يحافظ على مكاسبه رغم تباطؤ الأجور في ‏المملكة المتحدة

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، رغم تباطؤ الأجور فى المملكة المتحدة خلال أكتوبر، وفق ما أورده موقع إنفيستنج دوت كوم.

ومن المتوقع أن يرحب بنك إنجلترا بهذا التباطؤ، لكن من غير المتوقع أن يؤثر كثيرًا فى القرار المتوقع من صانعي السياسة النقدية البريطانية بالاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة عن المستوى التاريخي لأطول فترة ممكنة فى 2024.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2584دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2556 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2552 دولار.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2502 دولارًا.

فقد الجنيه الإسترليني نسبة 1.3% الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة أسبوعية فى شهر، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.2733 دولارًا.