الجنيه الاسترليني يتنازل عن قمة 14 شهرا بسبب عمليات جني ‏الأرباح

هبط سعر الجنيه الإسترليني خلال التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعداً عن أعلى مستوى فى 14 شهراً، بسبب استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، حسبما أورد موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وينتظر المستثمرون غداً الأربعاء صدور بيانات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال مايو، والتي توضح مدي الضغوط على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا قبل اجتماع يوم الخميس.

وتواصل العملة الأمريكية التعافي بعد تعليقات أكثر تشدداً من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تعزز بقوة من احتمالات استئناف المركزي الأمريكي سريعاً مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة فى يوليو المقبل.

وتراجع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.2770دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2790 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2807دولار.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى 14 شهراً عند 1.2848 دولاراً.

وحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 2.0% الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، بفضل الاقتصاد البريطاني المرن والاحتمالات القوية حول الزيادات الإضافية فى أسعار الفائدة البريطانية.