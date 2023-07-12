الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه ويلامس ذروة 15 شهراً قبل ‏تصريحات «أندرو بيلي»

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى 15 شهراً، وذلك قبل المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي” حول تقرير الاستقرار المالي.

وتواصل العملة الأمريكية خسائرها فى سوق صرف العملات الأجنبية، قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال يونيو، والتي توضح مدي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2970 دولار الأعلى منذ أبريل 2022، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2932$، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2930 دولار.

حقق الجنيه الإسترليني بالأمس ارتفاعاً بنسبة 0.55% مقابل عقود مؤشر الدولار، فى رابع مكسب يومي على التوالي، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع تجاوز التوقعات فى الأجور البريطانية خلال مايو.

ارتفع متوسط الأجور فى بريطانيا بنسبة 6.9% فى مايو، بأعلى وتيرة فى 14 شهراً، لتتجاوز التوقعات ارتفاع بنسبة 6.8%، وسجلت ارتفاع بنسبة 6.5% فى أبريل.