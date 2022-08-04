الجنيه الإسترليني يواصل خسائره الخميس رغم رفع سعر الفائدة البريطانية

واصل سعر الجنيه الإسترليني الانخفاض خلال تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف بشأن ركود اقتصاد المملكة المتحدة، متجاهلًا قرار بنك إنجلترا برفع الفائدة بأكبر وتيرة منذ 27 عامًا.

وأعلن بنك إنجلترا المركزي في اجتماع اليوم رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 1.75%، في أكبر وتيرة زيادة منذ عام 1995 تستهدف كبح تسارع التضخم في البلاد، مع إشارة البنك لإمكانية إجراء زيادات مماثلة في الاجتماعات المقبلة إذا لزم الأمر.

ومع ذلك يواجه الإسترليني المزيد من الضغوط مع توقعات تباطؤ الاقتصاد، حيث أظهر مسح “ستاندرد آند بورز جلوبال” الصادر اليوم تراجع مؤشر مديري المشتريات الإنشائي إلى 48.9 نقطة في يوليو، من 52.6 نقطة في يونيو، مسجلًا أدنى مستوياته منذ مايو 2020.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.38% إلى 1.2098 دولار، في الساعة 01:31 مساءً بتوقيت القاهرة.

كذلك تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% عند 162.18 ين، وصعد اليورو مقابل العملة البريطانية 0.62% إلى 84.20 بنس.