الجنيه الإسترليني يواصل التحرك في المنطقة الإيجابية بعد بيانات ‏الأجور القوية

سجل الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية استقرارًا اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التحرك فى المنطقة الإيجابية لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بعد بيانات الأجور القوية فى المملكة المتحدة خلال سبتمبر.

توضح تلك البيانات أن سوق العمل البريطانية لا يزال “ضيقًا” الأمر الذي يلقي بمزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا، حيث يجعل من الصعب على البنك إعادة التضخم إلى المستهدف عند 2.0% على المدى المتوسط.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2300، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2279 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2265دولار.

أنهى الجنيه تعاملات الإثنين مرتفعاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، بعد تعليقات أكثر تشددًا من أحد صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا.