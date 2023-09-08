الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى في 3 أشهر

هبط سعر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر، مع استمرار تسارع عمليات بيع العملة، عقب التعليقات التي أدلي بها محافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي” أمام البرلمان البريطاني.

جاءت تعليقات أندرو بيلي أكثر حذرا عما هو متوقع، وحرص بالتأكيد على أن نهاية دورة رفع أسعار الفائدة لبنك إنجلترا أصبحت قريبة جدًا، وأشار إلى أنه يتوقع انخفاضًا ملحوظًا في التضخم من هنا وسيكون ملحوظًا تماما بنهاية هذا العام.

وانخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2462دولار كأدنى مستوى منذ 8 يونيو الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2507دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2508دولار.

فقد الجنيه أمس الأول الأربعاء نسبة 0.45% مقابل الدولار، في ثاني خسارة يومية على التوالي، بسبب الجلسة الاستماعية لتقرير السياسة النقدية لبنك إنجلترا في البرلمان البريطاني.