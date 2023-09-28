الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 6 أشهر بسبب ‏توقعات الفائدة البريطانية

هبط سعر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى ستة أشهر، بسبب التوقعات حول أسعار الفائدة البريطانية، وفق ما ذكره موقع إنفيستينج دوت كوم.

لم يقدم بنك إنجلترا سوي القليل من الأدلة على أنه ينوي رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك خلال العام الجاري، وعليه أصبحت الفجوة الحالية بين أسعار الفائدة فى بريطانيا والولايات المتحدة مرشحة للاتساع لصالح أسعار الفائدة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية هذا العام.

وانخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2136دولار الأدنى منذ مارس الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2156دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2164 دولار.

فقد الجنيه يوم الثلاثاء نسبة 0.45% مقابل الدولار، فى خامس خسارة يومية على التوالي، بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح، بعد قفزة جديدة فى عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل فى الولايات المتحدة.