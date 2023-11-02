الجنيه الإسترليني يصعد الخميس قبل قرارات بنك ‏إنجلترا

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التحرك فى المنطقة الإيجابية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وذلك قبل صدور قرارات السياسة النقدية فى ختام الاجتماع الدوري لبنك إنجلترا.

وتواصل العملة الأمريكية خسائرها بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي عزز التكهنات حول انتهاء دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة بالفعل، وقلصت من احتمالات وجود زيادة أخرى فى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قبل نهاية هذا العام.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2196دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2151 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2138دولار.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعاً بنحو 0.1% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، وسط تراجع العملة الأمريكية عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.