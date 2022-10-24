الجنيه الإسترليني يصعد الإثنين بعد انسحاب بوريس جونسون من سباق القيادة فى بريطانيا

نجح الجنيه الإسترليني في استعادة قوته في الوقت الذي أعلن فيه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق عن تراجعه عن سباق القيادة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأدى انسحاب جونسون من السباق لاستعادة وظيفته السابقة، إلى تمهيد الطريق أمام ريشي سوناك وزير الخزانة السابق لتولي منصب رئيس الوزراء.

وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.1343 دولار في وقت مبكر من تعاملات اليوم الاثنين ، أعلى بحدة من 1.1203 دولار عند إغلاق الأسهم في لندن يوم الجمعة.

وصدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي في بريطانيا لتلقي بظلالها على الأزمة العنيفة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة على وقع الأزمة السياسية ورحيل ليز تروس.

وشهدت المؤشرات تراجعات حادة لتؤكد تنبئوات دخول الاقتصاد البريطاني في نفق الانكماش والركود، وهبط مؤشر مديري المشتريات الخدمي ليسجل 47.5 بعد أن سجل 50 نقطة الشهر الماضي.

تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أكتوبر ليسجل 45.8 نقطة، فيما كانت تشير التوقعات بتسجيله 48 نقطة، وسقط مؤشر مديري المشتريات المركب ليسجل 47.2 بعد أن سجل 49.1 الشهر الماضي.