الجنيه الإسترليني يصعد الأربعاء برغم صدور بيانات متضاربة

سجل سعر الجنيه الإسترليني صعودا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وكشفت بيانات حكومية في بريطانيا أن مؤشر متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد سجل 25.7 ألف طلب في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات تسجيل القراءة 20.5 ألف طلب.

وارتفع متوسط الأجور في المملكة المتحدة خلال يونيو بنسبة 6.9% مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 6.8% من 6.7% في القراءة السابقة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في تمام الساعة 21:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.2133.

واستقر الدولار الأسترالي مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 21:57 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 0.6683.

وقفز مؤشر ويساتبك لثقة المستهلكين في أستراليا بنسبة 2.7% في الشهر الماضي مقارنة بالقراءة السابقة التي شهدت نموا بنسبة 0.2%.