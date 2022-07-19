الجنيه الإسترليني يصعد أمام الدولار الثلاثاء بعد صدور بيانات إيجابية

تفاوتت تداولات الجنية الإسترليني مقابل العملات الرئيسية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حيث تابع المستثمرون بيانات البطالة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد التي تعاني من ارتفع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود.

وسجل الجنيه الإسترليني صعودا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.37٪ ليتم تداوله عند مستويات 1.19958.

وفي الوقت ذاته، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني بنسبة 0.21٪ ليسجل مستويات 165.4520 .

كما صعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.09٪ ليسجل الزوج مستويات 1.55296، في تمام الساعة 7:44 صباحاً بتوقيت جرينتش.

في غضون ذلك، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار النيوزلندي بنسبة 0.41٪ ليتم تداوله عند مستويات 1.93429.

وهبط الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.23٪ ليتم تداوله عند .16648.

في نفس الوقت، هبط الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاسترالي بنسبة 0.46٪ ليستقر الزوج عند 1.74626. وذلك في تمام الساعة 7:47 صباحاً بتوقيت جرينتش.

استقرار معدل البطالة عند نسبة 3.8٪ خلال شهر يوليو

على صعيد البيانات اصدر مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة بيانات مبكرة اظهرت تراجع معدل البطالة عند 3.8٪ خلال شهر يوليو الجاري، وهو نفس رقم الشهر السابق.

كما جاء في البيان أن تسجيل معدل التوظيف في البلاد بـنحو 75.9٪، بينما سجل معدل النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة نسبة 21.1٪، حيث تراجع بنسبة 0.4 نقطة مئوية عن أرقام الثلاثة أشهر السابقة.