الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى فى شهرين

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى شهرين، وسط معنويات المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على الأسواق العالمية، وفق ما نشره موقع إنفيستنج دوت كوم.

وارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2510$ الأعلى منذ 13 سبتمبر الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2462 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2446 دولار.

وأنهي الجنيه تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، مستفيدًا من هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بنسبة 1.9% الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة، بفضل سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة.