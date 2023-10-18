الجنيه الإسترليني يستأنف خسائره بسبب تباطؤ الأجور البريطانية

هبط سعر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي، والتي توقفت بالأمس ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوع، يأتي هذا التراجع بسبب تباطؤ تجاوز التوقعات للأجور فى المملكة المتحدة خلال أغسطس الماضي، حسبما أورد موقع إنفيستينج دوت كوم.

قلصت تلك البيانات من احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية خلال اجتماع 2 نوفمبر المقبل، وعززت من الفرضية التي تشير إلى بلوغ ذروة أسعار الفائدة بالفعل فى المملكة المتحدة.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.2165دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2217 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2218دولار.

حقق الجنيه أمس الاثنين ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.2123 دولارًا، وسط تباطؤ مستويات العملة الأمريكية.