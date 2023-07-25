الجنيه الإسترليني يرتفع للمرة الأولى فى 8 أيام أمام الدولار ‏الأمريكي

صعد سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين، ونشاط عمليات الشراء حول الحاجز النفسي عند 1.28 دولار.

تراجعت مستويات العملة الأمريكية قبل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ترجح الأسواق رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس كأخر زيادة فى دورة رفع أسعار الفائدة الحالية.

وارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2860دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2822$، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2810دولار.

فقد الجنيه الإسترليني بالأمس نسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي، فى سابع خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2798 دولاراً، عقب بيانات أسوأ من التوقعات عن القطاعات الرئيسية فى المملكة المتحدة.