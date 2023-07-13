الجنيه الإسترليني يرتفع الخميس فوق حاجز 1.3 دولار للمرة الأولى فى 15 شهرا

صعد الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أعلى مستوى فى 15 شهرًا، ليتداول فوق الحاجز النفسي عند 1.3 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022.

تتوقع الأسواق استمرار بنك إنجلترا فى رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة، خلال الاجتماعات المقبلة، الأمر الذي من المتوقع أن يعكس الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة لصالح الفائدة البريطانية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.3030دولار، وهو الارتفاع الأعلى منذ أبريل 2022، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2989 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2984 دولار.

حقق الجنيه الإسترليني بالأمس ارتفاعًا بنسبة 0.45% مقابل الدولار الأمريكي، فى خامس مكسب يومي على التوالي، بفضل تباطؤ معدلات التضخم فى الولايات المتحدة.