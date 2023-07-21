الجنيه الإسترليني يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبل ‏مبيعات التجزئة البريطانية

ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى قرابة أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي،

وذلك قبل صدور بيانات مهمة عن مبيعات التجزئة البريطانية خلال يونيو، والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من هذا العام، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

والجنيه الإسترليني على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة، بسبب بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع، والتي أظهرت تقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا.

أدت تلك البيانات إلى تراجع تسعير السوق لاحتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماع 3 أغسطس، وارتفاع تسعير احتمالات قيام البنك برفع أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة أساس فقط.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.2886دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2868 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2865 دولار.

فقد الجنيه الإسترليني بالأمس نسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي، فى خامس خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى قرابة أسبوعية عند 1.2840 دولار، بعد بيانات إيجابية عن سوق العمل الأمريكية.