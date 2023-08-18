الجنيه الإسترليني يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع بعد بيانات ‏قاتمة

سجل سعر الجنيه الإسترليني هبوطا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة، بعد بيانات اقتصادية قاتمة فى المملكة المتحدة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

جددت البيانات المخاوف حول ركود الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من هذا العام، و قلصت من احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية أكثر من مرة خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.2716دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2746 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2766دولار.

حقق الجنيه أمس الخميس ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار، فى ثالث مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.2788 دولارًا.

حقق الجنيه الإسترليني تلك المكاسب بعدما عززت بيانات الأجور والتضخم الصادرة فى وسابق هذا الأسبوع من احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر المقبل.