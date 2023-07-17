الجنيه الإسترليني يبتعد عن قمة 15 شهراً وسط العزوف عن ‏المخاطرة

شهد سعر الجنيه الإسترليني هبوطا في السوق الأوروبية خلال تعامالات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعداً عن أعلى مستوى فى 15 شهراً، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

يأتي هذا بالتزامن مع عزوف المستثمرون عن المخاطرة تركيزاً على شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن، بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الصيني بأقل من توقعات السوق خلال الربع الثاني هذا العام.

وانخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.3070دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.3093 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.3102دولار.

وفقد الجنيه الإسترليني يوم الجمعة أكثر من 0.3% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة فى غضون السبعة أيام الأخيرة، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى 15 شهراً عند 1.3142دولار.

وحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 2.0% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر الماضي.

ويعزو هذا المكسب الأسبوعي الأكبر خلال هذا العام إلى التوقعات حول انعكاس الفروق الحالية فى أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة لصالح الفائدة البريطانية.