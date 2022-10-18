الجنيه الإسترليني نحو أقل مستوى في 38 عاما

هبط سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1%، ليقترب من أقل مستوى له في 38 عاما عند مستويات 1.1262 حيث أنكر بنك إنجلترا أنه سيؤخر مبيعات السندات.

وفقد الجنيه الإسترليني مكاسبه التي حققها في بداية تعاملات اليوم بعدما أنكر بنك إنجلترا التقارير التي تفيد بأنه قد يؤجل إنهاء حيازاته من السندات البريطانية وذلك لتوفير فترة راحة للأسواق.

وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن مسؤولي بنك إنجلترا قد اتخذوا القرار بعد تقييم الأسواق على أنها “محزنة للغاية”.

لكن خرج البنك المركزي البريطاني بعدها ليعلن أن التقرير الذي يشير إلى أنه يخطط لتأجيل بيع بعض سنداته الحكومية البريطانية “غير دقيق” ، مما أدى إلى انخفاض أسعار السندات.

كان من المقرر أن يبدأ البنك المركزي المبيعات في 31 أكتوبر الجاري في إطار ما يسمى ببرنامج التشديد الكمي.

وبسبب المخاطر المحتملة على استقرار النظام المالي ، أجّل بنك إنجلترا بالفعل بدء التشديد الكمي ، والذي كان من المقرر أن يبدأ في 6 أكتوبر.

وقال البنك المركزي إنه يعتزم إكمال حوالي 80 مليون جنيه إسترليني من المبيعات النشطة في العام المقبل من إجمالي 838 مليار جنيه إسترليني من السندات الذهبية التي يحتفظ بها.