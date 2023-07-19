الجنيه الإسترليني عند قاع أسبوع مقابل الدولار

سجل سعر الجنيه الاسترليني هبوطا فى أسبوع أمام الدولار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت البيانات الرسمية انخفاض التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.72% إلى 1.2942 دولار، في تمام الساعة 09:28 صباحًا بتوقيت القاهرة، عند أدنى مستوياته منذ الثاني عشر من يوليو.

وذلك بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 7.9% في يونيو على أساس سنوي، في حين كان متوقعًا صعوده 8.2%، عقب ارتفاعه 8.7% في مايو.

وعززت تلك البيانات من احتمالية رفع بنك إنجلترا للفائدة بمقدار 0.25% في أغسطس إلى 5.25%.