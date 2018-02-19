الجندي يستقبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا‎

المال ـ خاص: استقبل اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية باتريك جيرارد، مدير المدرسة الوطنية للإدارة فى فرنسا (ENA) وذلك بحضور ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة ومدير المركز الثقافى الفرنسي وعدد من قيادات الوزارة. وبحث الجانبان مجالات التعاون وتبادل الخبرات الجارية حالياً بين وزارة التنم

المال ـ خاص:

استقبل اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية باتريك جيرارد، مدير المدرسة الوطنية للإدارة فى فرنسا (ENA) وذلك بحضور ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة ومدير المركز الثقافى الفرنسي وعدد من قيادات الوزارة.

وبحث الجانبان مجالات التعاون وتبادل الخبرات الجارية حالياً بين وزارة التنمية المحلية والمدرسة الوطنية للإدارة من خلال برنامج تطوير الإدارة المحلية والتى تساهم فيه ENA ، لتأهيل كافة كوادر الوزارة والمحافظات من خلال برامج تدريبية في بعض المحافظات من بينها الإسماعيلية، المنوفية والمنيا ، وكذلك تأهيل مراكز التدريب التابعة لوزارة التنمية المحلية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

وأكد وزير التنمية المحلية التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارة وبين وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى في مجال تدريب الكوادر والقوي البشرية سواء بديوان عام الوزارة أو بالمحافظات، مشددا على ضرورة استغلال التعاون القائم مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA) والتنسيق الجارى معها بشأن برامج التدريب التي ستقوم بها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب وتأهيل الشباب التي يهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم إنشاؤها مؤخرا.

وأكد اللواء أبوبكر الجندى خلال اللقاء اهتمامه بتدريب وتأهيل جميع العاملين بالإدارة المحلية ووجود كوادر مدربة ومؤهلة لرفع مستوى الأداء ودعم القدرات.

كما أشاد الوزير بجهود السفير الفرنسي بالقاهرة وحرصه على تعزيز التعاون المصرى الفرنسي في جميع المجالات ومع كل الوزارات بالحكومة.