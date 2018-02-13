الجندي يستعرض ملف المشروعات في اجتماعه مع 4 محافظين

بدور إبراهيمأشاد اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية بجهود جميع القائمين على منظومة العمل بمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسى بمقر ديوان عام محافظة الاسماعيلية ومستوى الآداء الحضارى المتميز للخدمات الجماهيرية التى يتم تقديمها للمواطنيين من خلال هذا المركز ضمن تطبيقات منظومة الحكومة

بدور إبراهيم

أشاد اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية بجهود جميع القائمين على منظومة العمل بمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسى بمقر ديوان عام محافظة الاسماعيلية ومستوى الآداء الحضارى المتميز للخدمات الجماهيرية التى يتم تقديمها للمواطنيين من خلال هذا المركز ضمن تطبيقات منظومة الحكومة الألكترونية والتى تستهدف تيسير وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنيين فى أسرع وأقل وقت ممكن بالاضافة الى فصل مقدم الخدمة عن طالبها .

جاء ذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية على رأس وفد من قيادات الوزارة لمحافظة الاسماعيلية ورئاسته لجلسة اجتماع مجلس المحافظين الأقليمى الأول بمشاركة وحضور محافظو بورسعيد والسويس والشرقية ودمياط والدقهلية

وتناولت استعراض ومناقشة ملفات المشروعات الخدمية والتنموية التى تم تنفيذها بتلك المحافظات ومتابعة الموقف التنفيذى لما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية فى الوقت الراهن ونسب التنفيذ بالاضافة الى استعراض ملفات انجازات تلك المحافظات واستعراض ومناقشة أهم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها لاستكمال مسيرة التنمية والبناء .