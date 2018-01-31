الجندي: نتطلع للاستفادة من خبرات البرتغال في التنمية المحلية

بدور إبراهيم:استقبل اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة مادلينا فيشر سفيرة البرتغال في القاهرة، وتناول اللقاء دعم أوجه التعاون بين مصر والبرتغال في مجال الإدارة المحلية ودعم اللامركزية وتحسين الخدمات في المجتمعات المحلية.وأشاد الوزير خلال اللقاء بالعلاقات الجيدة بين البلدين

بدور إبراهيم:

استقبل اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة مادلينا فيشر سفيرة البرتغال في القاهرة، وتناول اللقاء دعم أوجه التعاون بين مصر والبرتغال في مجال الإدارة المحلية ودعم اللامركزية وتحسين الخدمات في المجتمعات المحلية.

وأشاد الوزير خلال اللقاء بالعلاقات الجيدة بين البلدين على مختلف الأصعدة، معرباً عن حرص مصر على تطوير التعاون المشترك خاصة في مجال الإدارة المحلية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء عددا من الملفات التي تأتى على رأس أولويات العمل في الوزارة ومنها قانون الإدارة المحلية الذى سيتم مناقشته في مجلس النواب، وأهمية انتخابات المحليات في تعزيز المشاركة الشعبية والانتقال الديمقراطى.

كما استعرض الوزير الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ العدالة الاجتماعية في القرى والمحافظات، وتمكين السلطات المحلية من خلال التوسع في اللامركزية وتطبيق الإدارة العصرية، وتطوير القرى المصرية وتعزيز المشاركة الشعبية مشيراً الى الاهتمام بتعزيز التعاون مع البرتغال والاستفادة من خبراتها.

وأكدت السفيرة استعداد بلادها لتبادل الخبرات مع مصر في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية وما تطبقه المقاطعات البرتغالية من نظم اللامركزية والرعاية الاجتماعية ومجال السكان، كما عرضت السفيرة تجربة البرتغال في تقديم الخدمات للمواطنين بالتعاون مع السلطات المحلية من خلال أسلوب بسيط يوفر المرونة والكفاءة وييسر على المواطنين الاستفادة من تلك الخدمات وايضاً تجربة الحكومة البرتغالية في تعزيز مشاركة المواطنين في اختيار المشروعات التي تنفذها الحكومة وذلك من خلال السماح للمواطنين من مختلف المقاطعات بالمشاركة في اختيار تلك المشروعات وفقاً لاحتياجات كل مقاطعة.