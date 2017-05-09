الجندي: لم نقترح منع مكبرات الصوت بالمساجد في رمضان

نفى النائب اللواء شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، تقديمه اقتراح للجنة أو مجلس النواب لمنع مكبرات الصوت بالمساجد في رمضان واقتصرها على وقت الأذان فقط، مؤكدًا أن هذا لم يحدث إطلاقاً، ولم يتم تقديم هذا المقترح.

وأكد الجندي، في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، أن مكبرات الصوت بالمساجد باقية ما دامت مصر باقية، والترويج لمثل هذه الأخبار يؤدي إلى سخط شعبي تجاه البرلمان

وطالب “الجندي” وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في عرض الأخبار، خاصة أن مصر تمر بمرحلة زمنية صعبة تحتاج فيها إلى التكاتف بين مؤسسات الدولة.