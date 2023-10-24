الجندي: تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للسيدات أحد إنجازات استراتيجية تمكين المرأة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المرأة المصرية شريك أساسي في التنمية المستدامة، وأن الدولة المصرية تسعى إلى تمكينها في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تضمنت 4 محاور رئيسية هي: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة.

ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية نتج عنها العديد من الإنجازات، منها تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للسيدات، وتولي 6 وزيرات حقائب وزارية، وتحقيق أعلى معدلات الزيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي.

واضافت على هامش كلمتها في مؤتمر “CEO Women”، اليوم، إن المرأة المصرية لعبت دورًا بارزًا في تاريخ مصر، وكانت رمزًا للقوة والقيادة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن القيادة السياسية الحالية تعطي أهمية كبيرة لدور المرأة في المجتمع.

ولفتت إلى أن نسبة تمثيل السيدات العاملات في الوزارة وصلت إلى 40%، وشددت الوزيرة على أن المرأة المصرية قادرة على تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، إذا ما تم تمكينها وتوفير الفرص لها.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر CEO Women يعد بمثابة منتدى سنوي يهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات بالكيانات الاقتصادية الكبرى دولياً وإفريقياً لنقل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الاكثر نجاحاً. وتنظمه شركة ON AIR Group للمرة الثانية على التوالي هذا العام.

يشارك في المؤتمر عدد من المديرات التنفيذيات بكبرى الشركات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، ويحضره أكثر من 200 رئيس تنفيذي، وقيادات من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة وعرض أهم القضايا الاقتصادية من خلال أربعة جلسات هي: الثورة الصناعية الخامسة وتأثير تقنياتها على المجتمع، والرؤساء التنفيذيين للمرأة في السياق العالمي (التحديات والفرص)، وتمويل مشاريع المرأة المستدامة، والتعليم وتميز الرئيس التنفيذي.