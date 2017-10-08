الجندي المصري كلمة السر في نصر أكتوبر وقدراته أذهلت إسرائيل

«الصاعقة» نفذت أكثر من 10 معارك منذ حرب الاستنزاف وحتى العبور





«المظلات» نجحت فى تنفيذ خطة الخداع الإستراتيجى للعدو والإعداد للمعركة





صلاح المناوي: 220 طائرة شاركت فى الضربة الجوية الأولى





منير شاش: التمهيد النيرانى استغرق 53 دقيقة فقط





صائدا الدبابات والمدرعات.. اسمان يبرزان فى حرب الكرامة



بدور إبراهيم:

احتفلت مصر خلال الأيام الماضية بحلول الذكرى الرابعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، والتى كانت صدمة بكل المقاييس لإسرائيل، فلم تضع الأخيرة فى حسبانها كفاءة الجندى المصرى، والذى كان «كلمة السر» فى انتصار أكتوبر، فعمدت إسرائيل إلى حساب معدات الجيش المصرى وحجم الأسلحة التى يمتلكها والطائرات والدبابات والمدرعات وغيرها، وتعاملت مع الجندى المصرى، كأى جندى آخر متناسية بطولاته وشجاعته التى ظهرت فى العديد من الحروب السابقة.

وكان وقوف الشعب المصرى وراء جيشه بمثابة «حائط صد» منيع ضد جميع المؤامرات والمخططات التى كانت تستهدفها إسرائيل خلال هذه الفترة، فقد شهدت الحرب تجسيداً حقيقياً لتلاحم جميع أطياف الشعب على قلب رجل واحد.

وكما استطاعت القوات المسلحة المصرية، تحقيق الانتصار فى حرب أكتوبر منذ 44 عاماً، فإنها الآن أمام اختبار آخر لا يقل أهمية، يتمثل فى مواصلة «ثورة العمران» التى أطلق شرارتها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدأت ملامحها فى الظهور بوضوح، لاسيما بعد افتتاح فندق الماسة وما سيتبعه من منشآت فى العاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على الارتقاء بمنظومة التعليم والصحة وغيرها من مناحى الحياة والتى تمس حياة المواطن المصرى بصورة مباشرة.

وقد أجمع عدد من أبطال حرب أكتوبر على أن اهتمام المؤسسة العسكرية بإعادة بناء الفرد المقاتل عقب نكسة 1967 كان النقطة الفارقة فى تحقيق نصر أكتوبر، فقد تم تركيز وتوفير جميع إمكانيات الدولة نحو تطوير هذا الجندى، والتعامل معه باعتباره هو من سيحدث الفارق فى الحرب، فإسرائيل كانت تتفوق فى المعدات والأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة، وبالتالى راهنت مصر على الجندى فى تحقيق الانتصار وهو ما تم بالفعل.

وفيما يلى بعضاً من إنجازات أبطال وقيادات حرب أكتوبر:

قوات الصاعقة

لعب سلاح الصاعقة دوراً محورياً فى جميع الحروب، لاسيما منذ حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر، وقد عمدت «المال» إلى إلقاء الضوء على بعض هذه المعارك البطولية، و أبرزها رأس العش فى يوليو 1976 وتعتبر هذه المعركة بداية انحصار نكسة المؤامرة، عندما قام مجموعة من ضباط وجنود رجال الصاعقة على مدى أربعة أيام من صد هجوم العدو المدرع بسرية دبابات ومنعتها من التقدم ناحية منطقة «الكرانتينا» وبورفؤاد وكبدت العدو خسائر فادحة فى المعدات والأرواح.

وتبع معركة رأس العش قيام قوات الصاعقة بتنفيذ معركة أخرى أكثر ضراوة وهى معركة «إيلات والتبة المسحورة» ونجح رجال البحرية المصرية فى تدمير أكبر مدمرة للعدو الإسرائيلى «إيلات» مما دعا القيادة العامة للقوات المسلحة إلى تكليف رجال الصاعقة بعبور قناة السويس والإغارة على إحدى النقاط القوية بهدف خطف أسير إسرائيلى وبالفعل تم تنفيذ العملية ليلة 21 أبريل 69.

وفى يناير 1970 أثبتت قوات الصاعقة تفوقها على الجانب الإسرائيلية، وذلك فى معركة «شدوان» عندما حاول العدو الإسرائيلى أن يرد على الضربات الناجحة والموجعة لقواتنا خلال حرب الاستنزاف بأن يحتل جزيرة شدوان، وصدرت الأوامر لرجال الصاعقة بمنع العدو من احتلال الجزيرة، وبدأت المعركة بقصف جوى من العدو على الجزيرة لأكثر من ساعتين ونصف، ثم بدأ الإبرار الجوى واشتبكت معها قواتنا وأظهرت بطولات نادرة، وفى 23 يناير 1970 بدأت قواتنا الجوية فى قصف العدو والإبرار على الجزيرة، وبدأ العدو فى الانسحاب من الجزيرة من هول رجال الصاعقة، وتم تكبيده 30 قتيلًا واستشهد معظم أفراد السرية عدا قائد السرية و3 أفراد.

ولعل أهم معارك الصاعقة على الإطلاق هى معركة «العبور» فقد اشترك أبطال هذه السرية فى ثلاث معارك ضارية مع العدو الإسرائيلى فى حرب 6 أكتوبر، وهى اقتحام قناة السويس، والبحث والتفتيش عن العدو صاحب ثغرة الدفرسوار، وأخيراً معركة أبوسلطان.

وشملت بطولات قوات الصاعقة عدداً من المعارك الأخرى، وعلى رأسها معارك «لسان بورتوفيق» و«سدر» و«رمانة» و«وادى الفيران» و«بالوظة» و«عملية سقوط القنطرة وتأمين قطاع بورسعيد» وأخيراً «الإبرار البحرى لرجال كتيبة صاعقة».

قوات المظلات:

لعبت وحدات المظلات دوراً مهماً فى خطة الخداع الإستراتيجى للعدو الإسرائيلى و الإعداد لعملية العبور، وخلال الاستعداد لحرب أكتوبر المجيدة تم وضع تخطيط علمى دقيق لاستخدام وحدات الإبرار الجوى فى العملية الهجومية الإستراتيجية لتحرير سيناء، بالإضافة إلى الاستعداد للقيام بتأمين الأهداف الحيوية أثناء التمركز ضمن قوات المنطقة المركزية العسكرية، مع تواجد وحدة لها فى مطار شرق القاهرة، للعمل كاحتياطى لتنفيذ أى مهام بالإسقاط، إلى جانب قيام إحدى الوحدات بالإبرار فى المنطقة الحتمية للهجوم وتدمير العدو ومنعه من التقدم.

وكانت هناك العديد من التحركات للوحدات المنفذة لتأكيد هذا الخداع، بالإضافة إلى مهام التأمين ضد أى ردود فعل عدائية أثناء عبور القوات من سيناء، بالتزامن مع تواجد كتيبة هاون وأخرى «فهد» فى القنطرة غرب وفى منطقة الفردان، علاوة على تولى وحدات مظلية أخرى عمليات الهجوم وتدمير قوات العدو فى مضيقى «متلا» و«الجدي»، والاستيلاء عليهما وتأمينهما لتسهيل تقدم قواتنا ومنع تقدم العدو من خلالهما.

واحتلت الوحدات الفرعية الصغرى المصاطب الموجودة غرب القناة، ودأبت على معاونة الوحدات المدعومة عليها فى الاستيلاء على النقط القوية وتأمين رؤوس الكبارى ضد هجمات العدو المضادة، واستمرت فى تنفيذ مهامها القتالية لصالح تشكيلات ووحدات شرق القناة، لتأمين الموجات الأولى للعبور، ثم عبرت وفتحت خط للنيران على الضفة الشرقية للقناة وقامت بعدة دوريات ناجحة ونصبت كمائن للدبابات المعادية، بالإضافة إلى معاونة التشكيلات والوحدات فى تحقيق مهامها واحتلال رؤوس الكبارى ، ووزعت أطقم المظلات على قواعد الصواريخ التى كانت مهددة بهجوم دبابات العدو، وكذا على منطقة «نفيشة»، وكان هذا التوزيع هدفه السعى وراء حصار الثغرة ومنع انتشار دبابات العدو فى اتجاه العاصمة ومدينة الإسماعيلية.

ولعبت عناصر المقذوفات لوحدات المظلات دوراً محورياً فى صد الهجمات المضادة المعادية بعد عبور القوات ضمن الموجات الأولى بنطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، وحتى الثامن عشر من أكتوبر، فقد تولت وحدات المقذوفات، صد وتدمير ما يزيد على 118 دبابة للعدو الإسرائيلى، وكان من ضمن تلك القوات فردين مقاتلين ممن عرفوا بصائدى الدبابات، و دمر كل منهما أكثر من 30 دبابة معادية. واستطاعت عناصر المظلات والقوات المتواجدة غرب القناة من حصر العدو ومنعه من تطوير الهجوم غرباً، وكان لها أدوار بطولية فى معارك ضارية ومتتالية فى أبو سلطان ومطار الدفرسوار – سرابيوم وغيرها من مناطق العمل المؤثرة فى أعمال القتال، و لعبت دوراً بارزاً فى أعمال الاحتواء والحصر للقوات المعادية غرب القناة بمنطقة عتاقة، واستمرت فى تنفيذ مهامها بالدفاع الإيجابى النشط مع استمرار استطلاع أوضاع العدو، ومنعه من تحصين دفاعاته غرب القناة ، ونجحت وحدات المظلات فى إرهاق واستنزاف العدو فى مواجهتها وكبدته خسائر كبيرة فى العدد والعتاد، ولم تمكنه من تثبيت أوضاعه وتحسن مواقعه الدفاعية غرب القناة، حتى تمكنت مفاوضات الكيلو 101 من تنفيذ إجراءات الفصل بين القوات.

نماذج مضيئة من أبطال أكتوبر

وعمدت «المال» إلى نشر بعض البطولات الفدائية التى قام بها مقاتلو وقيادات حرب أكتوبر، تكريماً لأصحابها ولتكون خير شاهد على الحرب المجيدة، و يقول اللواء أركان حرب صلاح المناوى، رئيس العمليات الجوية، فى حرب أكتوبر، إن الضربة الجوية الأولى اشترك فيها 220 طائرة أقلعت من مطارات مختلفة على مسافات متباعدة عن منطقة المعركة، وكان لا بد من مفاجأة العدو بأن تصل الطائرات فى وقت واحد تماما، لشل قيادات العدو، حتى لا تستطيع التدخل السريع ضد القوات التى تعبر القناة، وكذلك تدمير كل المواقع التى تؤثر على عمليات القوات الجوية.

وكشف المشير محمد على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى فى حرب أكتوبر عن إرسال مظروف مغلق لقادة التشكيلات، قبل الحرب بيوم، وكان مكتوبا على كل مظروف عبارة «يفتح بواسطة القائد شخصياً عند سماع الكلمة الكودية »جبار«، مشيراً إلى أن القادة بدأوا فى تنفيذ التعليمات، وفتحوا المظاريف، فوجدوا خرائط بالقطاع الذى يعمل فيه التشكيل مبين بها التوقيتات، والمواقع التى ستقوم بها الضربة الجوية، ليتم تأمينها من عناصر الدفاع الجوى.

ومن جانبه، قال اللواء أركان حرب منير شاش، قائد مدفعية الجيش الثالث فى حرب أكتوبر، إن التمهيد النيرانى استغرق 53 دقيقة، مقابل 5 قصفات، القصفة الأولى استغرقت 15 دقيقة لتأمين عبور جماعات اقتناص الدبابات لتصل إلى مكانها، مضيفاً أن القصفة الثانية استغرقت 22 دقيقة، لتأمين عبور القوات المهاجمة للاستيلاء على الساتر الترابى.

وقال اللواء أركان حرب، محمد حسين غنيم، نائب رئيس هيئة العمليات فى حرب أكتوبر، إنه مع بداية التمهيد النيرانى للمدفعية عبرت 120 مفرزة عنوة لقناة السويس، وكان الغرض من هذه المفارز هو سباق العدو فى احتلال المرابض المتواجدة على الضفة الشرقية للقناة.

فيما أكد اللواء أركان حرب بهى الدين محمد نوفل، رئيس هيئة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال حرب 73، أن اتفاق مصر وسوريا كان مفاجئاً لإسرائيل، لأنها كانت تراهن على عدم اتحاد العرب من جديد.

و لا ينسى أحد بطولات الرقيب أول/ محمد عبد العاطى عطية، والذى يلقب بصائد الدبابات، و الرقيب إبراهيم عبد الغنى، والملقب بقناص المدرعات، وقد منحتهما الدولة وسام نجمة سيناء من الطبقة الثانية تقديراً لبطولاتهما خلال الحرب.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو، أن حرب أكتوبر قد أحدثت العديد من التأثيرات على المنطقة، فعلى المستوى الوطنى تحقق النصر والتوازن لكى تبدأ بعده مرحلة السلام، وعلى المستوى السياسى، غيرت الحرب الخريطة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وألغت إدعاءات إسرائيل بأن حدودها تصل إلى آخر جندى يقف عندها، وعلى المستوى الاقتصادى غيرت نظم العالم الاقتصادية وقلبت الموازين نتيجة لارتفاع أسعار البترول، و على المستوى العسكرى، أحدثت ثورة فى الإستراتيجيات ونظم التسليح والقيادة والسيطرة.