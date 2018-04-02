الجندي: الانتهاء من ميكنة الخدمات فى المحليات نهاية العام

مدحت اسماعيل:قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، إن الوزارة تستهدف قبل نهاية العام الحالي، ميكنة جميع الخدمات فى المحافظات، عبر انشاء المراكز التكنولوجية المطورة، لافتاً إلى أنه تم تطبيق تلك التجربة فى محافظة الاسماعيلية، وسيتم البدء فى تعميها على باقي المحافظات خلال أيا

مدحت اسماعيل:

قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، إن الوزارة تستهدف قبل نهاية العام الحالي، ميكنة جميع الخدمات فى المحافظات، عبر انشاء المراكز التكنولوجية المطورة، لافتاً إلى أنه تم تطبيق تلك التجربة فى محافظة الاسماعيلية، وسيتم البدء فى تعميها على باقي المحافظات خلال أيام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر جمعية رجال الأعمال لمناقشة الفرص الاستثمارية فى المحافظات، أنه ميكنة المحافظات ستساهم فى حل المشاكل التي يعاني منها المواطن فى المحليات، كونها ستفصل مقدم الخدمة عن طالبها، فضلاً عن أنه سيتم إصدار جميع التراخيص الكترونيا.

وتابع أن محافظتي “سوهاج”، وقنا” سيطرحان حزمة من المشروعات الخدمية فى قطاع الصرف الصحي، خلال الايام المقبلة، وذلك عبد حصولهم على الشريحة الاولي من قرض البنك الدولي البالغ قيمته 500 مليون دولار لتنمية المحافظتان.



