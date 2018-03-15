الجندى يصدر عدة قرارات تكليف للعاملين بالتنمية المحلية

بدور إبراهيمفي إطــــار تنظيـــــم العمـــل بـــــوزارة التنميــــة المحليـــة، أصــــــدر اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية عدة قرارات شملت تكليف العديد من العاملين بالوزارة بالقيام بأعمال رؤساء القطاعات والإدارات المركزية والعامة لدفع العمل وتحديد المسئوليات وتحقيق الانضباط الذى يتناسب

بدور إبراهيم

في إطــــار تنظيـــــم العمـــل بـــــوزارة التنميــــة المحليـــة، أصــــــدر اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية عدة قرارات شملت تكليف العديد من العاملين بالوزارة بالقيام بأعمال رؤساء القطاعات والإدارات المركزية والعامة لدفع العمل وتحديد المسئوليات وتحقيق الانضباط الذى يتناسب مع حاجة ومسئولية الوزارة المرتبطة بشكل كبير مع مصالح ومطالب المواطنين.

وقد تم نقل اللواء محمد كمال بندارى – رئيساً لقطاع الأمانة العامة للمحليات وكلف كل من المهندس محمد السيد أبو جاعور – رئيساً لقطاع التنمية الريفية والحضرية، واللواء حاتم السيد سلامه، رئيساً لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، والمستشار محمود عبد الحكيم – رئيساً لقطاع المعلومات والتدريب، واللواء/ حمزة درويش – رئيساً لقطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام.

كما أصدر اللواء أبو بكر الجندى قراراً بتكليف عدداً من القيادات للعمل كرؤساء للإدارات المركزية والعامة المختلفة بالوزارة.

وفى اجتماع عقد مع القيادات الجديدة أكد الوزير على المعينين والمكلفين الجدد بالإلتزام بسرعة بحث وإنهاء الموضوعات المتعلقة بمصالح المواطنين وتحقيق أفضل تواصل وتنسيق وترابط مع كل المحافظات والوزارات والهيئات العامة.