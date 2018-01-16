الجندى : مبدئي في العمل لا يصح إلا الصحيح

بدور إبراهيمأكد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية أن مبدأ العمل في الوزارة هو لا يصح إلا الصحيح. جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مع قيادات وزارة التنمية المحلية لاستعراض أهم الملفات وأولويات العمل خلال الفترة المقبلةوأشار إلى أنه سيتم استكمال المشروعات التنموية في كافة القرى والنجوع

بدور إبراهيم



أكد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية أن مبدأ العمل في الوزارة هو لا يصح إلا الصحيح.

جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مع قيادات وزارة التنمية المحلية لاستعراض أهم الملفات وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى أنه سيتم استكمال المشروعات التنموية في كافة القرى والنجوع والتي بدأها الوزراء السابقون مع الاستفادة من كافة البيانات والمعلومات والمؤشرات التي أعدها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء .



وأوضح أنه سيتم الانتهاء من الهيكل التنظيمى للوزارة خلال الأيام القليلة القادمة واعتماده بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما سيتم تدريب كافة المسئولين وموظفى المحليات للإرتقاء بالخدمات التي يتم تقديمها من خلال المحليات .

