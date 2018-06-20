الجنايات تلغي منع جرانة وأسرته من السفر والتصرف في أموالهم

نجوى عبدالعزيز قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، ومحمد سلمان، بقبول تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف في الأموال ورفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر. كان محام

نجوى عبدالعزيز

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، ومحمد سلمان، بقبول تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف في الأموال ورفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.

كان محامي وزير السياحة الأسبق زهير جرانة تقدم بتظلم رقم 23 لسنة 2018 الوايلي، على قرار النائب العام بمنع كل من محمد زهير جرانة، وجيلان شوكة، وحبيبة محمد زهير، وأميرة محمد زهير، وأدهم محمد زهير، وزهير محمد زهير، من التصرف في أموالهم والمنع من السفر.‏