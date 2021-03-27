«الجنايات» تقضي بإعدام سفاح الجيزة في قضية قتل شقيقة إحدى زوجاته

أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار حسين مسلم، حكمها على المتهم القذافي والمعروف إعلاميًا بسفاح الجيزة، بالإعدام شنقاً، وذلك بعد ورود تقرير فضيلة المفتى لاتهام المتهم بقتل المجني عليها نادين.

كانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل ضد المتهم في قضايا القتل المتهم فيها من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع.

وأمرت النيابة بناءً على ذلك واعترافاته فى أوراق القضية بإحالة المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها بنفسه داخل اماكن اعدها لذلك.

كتبت- نجوى عبد العزيز