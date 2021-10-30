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«الجنايات» تقضي بإعدام سائق والمؤبد لعشيقته في جريمة قتل

لقيامهما بالتخلص من الزوج بقتله لسرقة أمواله وشقته
المال - خاص 6:14 م, السبت, 30 أكتوبر 21 6:14 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام سائق شنقا ومعاقبة عشيقته بالسجن المؤبد لقيامهما بالتخلص من الزوج بقتله لسرقة أمواله وشقته.

 صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين وسعيد السمادوني ومحمد الشرنوبي وسكرتارية محمد جمال محمد ومحمود محمد عبدالرازق.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق كلا من : سامح ا. ع ، وشهرته الطيب 33 سنة  سائق، ومقيم بقرية ديبو عوام مركز المنصورة. . وأمل أ. ع.  24 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنطقة المجزر الآلي بالمنصورة لفضيلة المفتي. . وقضت المحكمة  بإعدام الأول والسجن المؤبد للثانية.

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كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهما في 27 يناير 2021 بدائرتي قسم أول المنصورة ومركز المنصورة   بقتل المجني عليه زوج المتهمة  م. ا عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على ذلك وأعد لذلك الغرض العدة من سلاح ناري طبنجة واستدرج المجني عليه إلى محل حدوث الواقعة استغلال لصداقتهما وما أن ظفر به حتي أطلق صوبه عيارا ناريا استقر برأسه محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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واشتركت المتهمة الثانية بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم بأن اتفقت معه على ارتكابها وحرضته على ذلك ليخلو لهما الجو.

وتوصلت تحريات مباحث مركز المنصورة برئاسة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث إلى أن المتهم الأول والمجني عليه ارتبطا بعلاقة صداقة وعمل تجاري تخللها أن نفذ إلى هوى المتهمة فخانا صديقه وانتهت بارتكاب جريمتهما والتي قادت الأول لحبل المشنقة والثانية للسجن المؤبد.

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كتبت – نجوى عبد العزيز

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