«الجنايات» تحيل أوراق المتهم بقتل زوجته فى الزاوية الحمراء إلى المفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف، وحاتم عبدالفتاح أبوشنب، بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بالزاوية الحمراء، إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 18 يناير للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وعثروا على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر مقتولة بطعنات في الرقبة والصدر، وتبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب رفضها إعطاءه بعض المال لشراء مواد مخدرة، ثم توجه إلى القسم وسلم نفسه، وتم نقل الجثمان للمشرحة.

كتبت نجوى عبد العزيز