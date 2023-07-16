«الجنايات» تجدد حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة ، تجديد حبس 3 متهمين بقتل «طبيب الساحل» 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد نجحت في حل لغز العثور على جثة طبيب يدعى أسامة توفيق صبور مقتول داخل عيادته في الساحل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه وممرض، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة،وتم كسر باب العيادة، وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب يدعى أسامة توفيق صبور مدفون داخل إحدى الغرف بالعيادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف الملابسات.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كتبت نجوى عبدالعزيز