الجنايات تؤجل نظر محاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء

قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الارهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود، وحسام الدين فتحي تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميا بـأحداث مجلس الوزراء، وذلك إلى جلسة 10 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، اتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

كتبت – نجوى عبد العزيز