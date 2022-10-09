الجنايات تؤجل نظر محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين إلى 13 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمــد حمـاد، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، وذلك إلى جلسة 13 أكتوبر الجاري للمرافعة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم، وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم، وإلقاء الرعب فى نفوسهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.‎

كتبت نجوى عبد العزيز