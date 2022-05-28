الجنايات تؤجل نظر إعادة محاكمة المتهمين بارتكاب عنف في عدة محافظات

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة دائرة الإرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تأجيل إعادة محاكمة 17 متهمًا بارتكاب أعمال عنف وشغب وذلك لجلسة ٢٧ أغسطس للاستماع للشهود.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بأنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي أجرتها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمين خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف.

كتبت نجوى عبد العزيز