سيـــاســة

«الجنايات» : المؤبد لمتهم في قضية أحداث أبو النمرس

معاقبة المتهم أحمد عبد الله حامد بالسجن المؤبد وألزمته بالاشتراك مع باقي المتهمين في دورة تأهيل لمدة 5 سنوات
المال - خاص 3:24 م, الأثنين, 17 مايو 21 3:24 م, الأثنين, 17 مايو 21

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أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة دائرة الإرهاب بجلستها المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار بمعاقبة المتهم أحمد عبد الله حامد بالسجن المؤبد وألزمته بالاشتراك مع باقي المتهمين في دورة تأهيل لمدة 5 سنوات.

جاء ذلك في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـأحداث أبو النمرس.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد وجهت للمتهم المحكوم عليه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الهدف منها إسقاط الدولة وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه واستهداف منشآت الدولة العامة والخاصة و الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر .

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كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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