اقتصاد وأسواق

الجناح المصري يستقبل أكثر من 10 آلاف زائر خلال الافتتاح التجريبي لـ«إكسبو 2020» بدبي

تمهيداً للإعداد للافتتاح الرسمى المقرر يوم الخميس المقبل بمشاركة 192دولة
محمد ريحان 10:35 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 10:35 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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استقبل اليوم الجناح المصرى المشارك فى فعاليات إكسبو 2020 بدبى أكثر من 10 آلاف زائر، وذلك ضمن فعاليات الافتتاح التجريبى الذى أجرته إدارة الإكسبو بدولة الامارات العربية المتحدة، تمهيداً للإعداد للافتتاح الرسمى المقرر يوم الخميس المقبل بمشاركة 192دولة.

وتشارك مصر فى هذا المحفل الدولى الذى يستمر لمدة 6 أشهر  بجناح متميز  يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يبرز الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل، وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كل القطاعات.

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وقبل أيام وصل التابوت الأثري المصري للكاهن بسماتيك بن أوزير إلى مقر الجناح المصري المشارك في فعاليات إكسبو 2020 بدبي، حيث من المقرر عرضه بالجناح على مدى 6 أشهر.

ويعد هذا التابوت أحد التواليت الخشبية الملونة التي تم اكتشافها حديثاً بمنطقة سقارة الأثرية من خلال البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وهو تابوت للكاهن بسماتيك بن أوزير، ذو الهيئة الآدمية من الخشب الملون، وقد زُيِّن بقلادة نباتية كبيرة، تنتهي برأسي صقر، وتظهر المعبودة (نوت) ناشرة أجنحتها، وتحمل ريشتي الماعت (الحق والعدالة).

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أما الجزء الأوسط منه فقد زخرف بنصوص تقدمة القرابين وتعاويذ دينية والجوانب محاطة بصفين لمعبودات حاملة صولجان (الواس) بأيديها، وفي الجزء السفلي تظهر هيئتان للمعبود أنوبيس فوق مقصورته أمام المتوفى.

ويأتي إرسال هذا التابوت للجناح المصري بإكسبو 2020 دبي في إطار التنسيق بين وزارتي السياحة والاثار والتجارة والصناعة للإعداد للمشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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