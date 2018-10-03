الجناح المصرى يخطف أنظار رواد سيتى سكيب جلوبال

■ ولى عهد دبى حرص على زيارته ■ خالد عباس: مصر شهدت تحولًا كبيرًا بالتنمية العمرانية.. والسوق العقارية قوية ■ «الإسكان» تبتكر آليات مبتكرة لعرض المنتجاتبدور إبراهيم انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الـ17 من سيتى سكيب جلوبال فى مركز دبى التجارى العالمى، والذى يشهد للمرة الأولى مشاركة



■ ولى عهد دبى حرص على زيارته

■ خالد عباس: مصر شهدت تحولًا كبيرًا بالتنمية العمرانية.. والسوق العقارية قوية

■ «الإسكان» تبتكر آليات مبتكرة لعرض المنتجات

بدور إبراهيم



انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الـ17 من سيتى سكيب جلوبال فى مركز دبى

التجارى العالمى، والذى يشهد للمرة الأولى مشاركة مصر بجناح ضخم يشمل وزارة

الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحوالى 18 شركة تطوير عقارى من

الشركات الكبرى بالسوق المصرية.

افتتح المعرض الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى ورئيس

المجلس التنفيذى لإمارة دبى، وفور الافتتاح زار الجناح المصرى كأول جناح

بين جميع الدول والشركات العربية والعالمية المشارِكة، وكان فى استقباله

عدد من قيادات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى رأسهم

المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

ورغم قلة عدد الشركات المشاركة بنسبة %30 مقارنة بالأعوام السابقة، فإن

اليوم الأول شهد إقبالًا كثيفًا من العملاء من مختلف أنحاء العالم وتكدسًا

بالجناح المصرى.

واتسم الجناح المصرى بطريقة مميزة لعرض المشروعات وبالتنظيم الجيد، خاصة

لساحة عرض وزارة الإسكان وشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، والتى اتبعت

آليات جديدة فى العرض والترويج، منها الاستعانة بفتاتين ليقوما بتصوير كارت

دخول الزائر والتواصل بعد ذلك مع إدارة المعرض لجلب البيانات الشخصية

للتواصل معه بعد ذلك وإبلاغه بالمستجدات والعروض الجديدة.

ويتنافس العارضون المحليون والدوليون الـ 30 فيما بينهم لجذب اهتمام

المستثمرين والمشترين القادمين من مختلف أنحاء العالم؛ للاستفادة من الفرص

الاستثمارية القوية التى يقدمونها، وعلى رأسهم المشاركون من مصر ومالطا،

بدعم من الهيئات الحكومية فيها، والذين يستميلون الزوار بإمكانية الحصول

على الجنسية مقابل الاستثمار.

من جانبه قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق العمرانية:

«شهدت مصر تحولًا كبيرًا وتضخمًا للسوق العقارية فيها؛ حيث نشهد قوة نمو فى

الطلب على العقارات. وكنتيجة بدأت الدولة بتقديم مدن جديدة تتضمن مشاريع

عقارية مذهلة».

وأضاف: «يتطلع المطورون من القطاعين الخاص والعام لاستقطاب المستثمرين لسوق

العقارات المصرية، وفى سيتى سكيب جلوبال نهدف لاستعراض الفرص الاستثمارية

المميزة لدينا وتأكيد قوة السوق المصرية أمام الجمهور الدولي».

وتحظى مصر، دولة الشرف لنسخة هذا العام من المعرض، بدعم من وزارة الإسكان

المصرية التى بدورها جمعت 18 شركة من كبرى الشركات والمطورين العقاريين فى

جناحها لاستعراض أبرز المشاريع الجديدة فى الجمهورية كمشروع العاصمة

الإدارية الجديدة ومنطقة مركز الأعمال ومدينة العلمين الجديدة ومدينة

المنصورة الجديدة.





أحمد شلبى: التواجد الدولى خطوة طالب بها المطورون منذ سنوات



أكد الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن تواجد جناح مصرى

بمعرض سيتى سكيب جلوبال 2018 دبى، ومشاركة وزارة الإسكان، من أهم المكاسب

والخطوات الجادة نحو تصدير العقار، خاصة أن تلك الخطوة طالبت بها شركات

عديدة منذ سنوات.

وأشار، على هامش مشاركة الشركة بمعرض سيتى سكيب دبى، إلى أن اليوم الأول

شهد إقبالًا كثيفًا من العملاء رغم انخفاض عدد الشركات المتواجدة بالمعرض،

مقارنة بالأعوام الماضية، كما أن الجناح المصرى استحوذ على اهتمام العملاء

الأجانب؛ لتميز المشروعات وطريقة العرض.

وأضاف أن المعرض فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين الشركات المصرية والأجنبية،

حيث يشارك بالمعرض العديد من الدول بما يتيح للشركات المصرية الاطلاع على

آخِر مستجدات العمليات الإنشائية والتطويرية بمختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أن المشاركة بالمعرض تمهيد لتواجد قوى بالعديد من الفعاليات الدولية، بما يدفع نحو جذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح شلبى أن الشركة تشارك بمشروعاتها الثلاثة «المونت جلالة بالعين

السخنة- فوكا باى الساحل الشمالى- بلوم فليدز مستقبل سيتى»، ولا تضع الشركة

عروضًا خاصة بالمعرض.

■ خطوة نحو إنجاح ملف تصدير العقارات

فتح الله فوزى: عرض مميز لمشروعات الدولة.. وجودة المنتجات لا تقل عن دبى والدول الأوروبية



قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال

المصريين، إن مشروعات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة التى يتم

طرحها عبر المشاركة الأولى بجناح مصرى منذ سنوات بمعرض سيتى سكيب جلوبال

2018 دبى، استطاعت لفت أنظار الحاضرين بالمعرض ورءوس الأموال العربية

والأجنبية، وذلك منذ اليوم الأول للمعرض.

وأكد، فى تصريحات، لـ«المال»، على هامش معرض سيتى سكيب جلوبال الذى انطلقت

فعالياته أمس، أن المشروعات اتسمت بمستوى عالٍ من الإنشاءات والمزايا التى

لا تقل عن المنتجات المعروضة من دبى ومختلف الدول الكبرى المشارِكة، كما

اتسمت بميزة أكبر تسهم فى زيادة فرص العقار المصرى بالاستحواذ على أكبر قدر

من رءوس الأموال واهتمام صناديق الاستثمار الأجنبية؛ وهى تميز الأسعار،

بحيث يتراوح سعر المتر لمختلف العقارات المصرية المعروضة، سواء من جانب

وزارة الإسكان وشركة سيتى إيدج وشركات التطوير العقارى الكبرى، بين 1300

و1400 دولار للمتر، بينما يتراوح الحد الأدنى لسعر المتر فى العقارات للدول

الأخرى المشارِكة بين 4000 و5000 دولار.

وأشاد فوزى بطريقة العرض المميز للمشروعات عبر هيئة المجتمعات وشركة سيتى إيدج، رغم أن تلك المشاركة تعد الأولى منذ سنوات طويلة.

وأوضح أن تلك المشاركة وتميز المعروضات وكذلك التحفيزات التى تبنّتها

الدولة مؤخرًا من الموافقة على منح إقامة للأجانب، مقابل شراء العقارات،

ستسهم فى إنجاح ملف تصدير العقارات الذى تبنّته الدولة والدكتور مصطفى

مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان.

ولفت إلى أن معرض سيتى سكيب دبى يتسم بميزة نسبية وهى حضور المستثمرين من

مختلف دول العالم، بما يسهم فى تعريف أكبر قدر من الجنسيات بمصر والمنتجات

العقارية.

ونوه بحرصه على حضور معرض سيتى سكيب دبى سنويًّا، وللمرة الأولى يلحظ حضور

ذلك العدد من الشركات المصرية، ما يعكس إيجابيات تواجد وزارة الإسكان.

العضو المنتدب للمراكز المصرية «الحكير»: نشارك بمشروعى ايون وديستكريت 5.. والإسكان أصبحت منافسًا قويا للقطاع الخاص

العضو المنتدب للمراكز المصرية «الحكير»: نشارك بمشروعى ايون وديستكريت 5.. والإسكان أصبحت منافسًا قويا للقطاع الخاص





قال أحمد الدمرداش بدراوى، العضو المنتدب لشركة المراكز المصرية للتطوير

العقارى، التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، إن الشركة تتواجد للمرة

الأولى بمعرض سيتى سكيب جلوبال 2018 بدبى، وتطرح خلال المعرض مشروعى أيون

السكنى بجوار مشروعها الشهير مول العرب بالسادس من أكتوبر، وديستكريت 5

بالقطامية الجديدة .

وأكد، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن الجناح المصرى بالمعرض يعد الأكبر

والأقوى، وتتنافس الشركات العقارية عبر منتجات مميزة بأعلى مستوى من الجودة

والتسهيلات السعرية .

ولفت إلى أن تواجد وزارة الإسكان حفّز شركات القطاع الخاص على المشاركة

بالمعرض العام الحالى، مشيدًا بآلية العرض لمشروعات الوزارة والتى جذبت

أنظار الحضور وأسهمت فى الترويج الجيد لمصر والفرص الاستثمارية بها .

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًّا بفكر القطاع الخاص وأصبحت منافسًا قويًّا بما يصب فى مصلحة القطاع العقارى المصرى وآليات تطويره .

ونوه بأن المشروعات الخدمية التى تنفذها الشركة تسهم فى رفع القيمة المضافة

للأراضى بالمنطقة بما دفعها لانتهاج آلية جديدة، وهى الحصول على قطع سكنية

لتنفيذ مشروعات بالتوازى مع الخدمية، وهو ما تم اتباعه بمشروع ديستكريت 5

وتعد الشركة أول مطور عقارى بمدينة القطامية الجديدة.

مساعد مدير دائرة الأراضى والأملاك بدبى: وقعنا

3 اتفاقيات على هامش الفعاليات

قالت ماجدة على راشد، مساعد المدير العام لدائرة الأراضى والأملاك ورئيس

مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقارى، إن الدائرة وقعت على هامش معرض سيتى

سكيب جلوبال 2018 حتى الآن 3 اتفاقيات مع شركات عقارية وجمعية سيدات أعمال

مصر؛ لدعم التبادل والتعاون وتشجيع الاستثمار .

وأكدت، فى تصريحات، لـ«المال»، على هامش المعرض، أنه من بين تلك

الاتفاقيات اتفاقية مع شركة استشارات عقارية لتقديم خدمات الدائرة

المختلفة، وتعد الاتفاقية التعاون الأول بين الطرفين .

ولفتت إلى أن الدائرة تقدم خدمات، منها التنظيم والتوثيق لمختلف الأمور العقارية .

وأوضحت أن الدائرة وقعت مع الشركة المنظمة لسيتى سكيب جلوبال اتفاقية ليتم السماح بالبيع خلال المعرض للعام الثانى على التوالى .

وأشارت إلى أن تواجد مصر بمعرض سيتى سكيب جلوبال أضفى قوة للمعرض خلال

العام الحالى، خاصة مع ترويج الحكومة المصرية مشروعات كبرى ومميزة وهى

العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة .

وأضافت أن حجم التطور والتنمية العمرانية التى شهدتها مصر فى السنوات

الماضية دفع إدارة المعرض لإطلاق لقب الدولة الفخرية للنسخة الحالية، لافتة

إلى أن حركة التنمية بمصر ستنعكس بصورة إيجابية على التبادل الاستثمارى

بين مصر والإمارات .

وذكرت أنه من المتوقع أن يشهد التواجد المصرى دفعة فى تبادل الاستثمارات بين مصر ودبى فى المرحلة الحالية .

وأشادت بطريقة العرض والتنظيم للجناح المصرى بصورة عامة، وساحة وزارة الإسكان بصورة خاصة وطريقة عرضها للمشروعات الكبرى.



عملاء: الوحدات المصرية مميزة ويجب الانتهاء من الخدمات قبل السكن



أكد عملاء بمعرض سيتى سكيب جلوبال 2018 تميز معروضات الجناح المصرى والمشروعات المطروحة من قِبل الدولة والقطاع الخاص.

قال خلف المزروعى، من أبو ظبى، إن المشروعات المصرية المطروحة والمدن

الجديدة كالعلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية مميزة، مشيرًا إلى

أهمية التزام الشركات بتسليم المشروعات على أرض الواقع، كما هى محددة

بالماكيت ووفقًا لشروط التعاقد.

وأوضح أن تحقيق معدلات إنجاز بأعمال المرافق والخدمات وبعض الإنشاءات

بمشروعات المجتمعات العمرانية فى العلمين الجديدة والمنصورة، أمر مطمئن

لرءوس الأموال.

وأشار عبد الحكيم الدغالى، من الإمارات، إلى أن الجناح المصرى يعد أكبر جناح فى المعرض ويتسم بتميز وتنوع جميع المشروعات المطروحة.

ولفت إلى أنه حصل على وحدة منذ أكثر من 10 سنوات بمصر، فى مدينة الشروق،

وكانت أبرز السلبيات فى الكومباوند عدم اكتمال الخدمات وتأخر إنجازها حتى

بعد تسليم الوحدات السكنية بما أضر قاطنى المشروع، منوهًا بضرورة أن تسبق

الخدمات السكن.

وأكد أن الاستثمار بمصر مُربح، كما أن الاستقرار الأمنى والسياسى يزيد ميزتها التنافسية عن الأسواق الأخرى.

فيما أضاف شهاب أحمد، مهندس مصرى يعمل بالإمارات، أنه لم يكن يتوقع أن يكون

حجم الجناح المصرى بسيتى سكيب دبى بهذه الصورة من حيث المساحة وعدد

الشركات العارضة وتميز المشروعات وآلية العرض.

وأعرب عن سعادته بتواجد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة

بالمعرض وتقديمها عرضًا مميزًا باتباع أحدث الآليات، كما أن استعانتها

بشركة تسويق منفصلة وهى سيتى إيدج للترويج لمشروعاتها تعد إضافة جيدة.

ولفت إلى أنه يعمل فى الإمارات منذ 7 سنوات ويرى أن مصر تخطو خطوات جادة

لتصبح دبى جديدة، حيث إن الأخيرة حققت معدلات النمو المرتفعة بفضل القطاع

العقارى، كما تتسم مصر بميزة نسبية وهى ارتفاع الكثافة السكانية وتناميها

بما يصعب معه حدوث أى تخفيض بأسعار العقارات أو تراجع الطلب، عكس دبى التى

أثر فى بعض الأحيان قلة عدد السكان على معدلات الشراء والطلب والأسعار.

■ مجلس سيدات الأعمال يوقع بروتوكولا مع دائرة الأراضى بدبى.. وإنشاء الاتحاد العربى للعقاريات بالقاهرة



«عمار العقارية»: 3 مليارات جنيه استثمارات الشركة بمصر.. ونستهدف تنمية 25 فدانًا بأسوان الجديدة

قالت عبير عصام، رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال وشركة عمار العقارية،

إن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع دائرة الأراضى والأملاك بدبى، على هامش

معرض سيتى سكيب جلوبال 2018 المنعقد الآن فى دبى.

وأكدت، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن المجلس قدم فى وقت سابق أثناء زيارة

مسئولى الدائرة لمصر مذكرة تفاهم بالبنود المشتركة بين الطرفين، وتم

الاتفاق على توقيع بروتوكول بغرض تبادل الخبرات والاستثمارات بين سيدات

الأعمال من العاملين فى القطاع العقارى بمختلف أشكاله من استثمار وتسويق

واستشارات.

ولفتت إلى أن البروتوكول يشمل أيضًا إنشاء اتحاد العقاريات العرب، والذى

سيعد باكورة التعاون بين الطرفين وسيصبح مقره الرئيسى مصر، مع إنشاء أفرع

بكل الدول العربية، وتم الاتفاق مبدئيًّا على إنشاء فرعين بالإمارات ولبنان

حتى الآن.

وأوضحت أنه سيتم تفعيل الاستفادة بخبرات «دائرة الأراضى والأملاك» فى مجال

التدريب ورفع الخبرات، حيث سبق لدبى تنفيذ تجربة ناجحة وهى إنشاء معهد

عقارى منذ 2007.

وأضافت أن التمثيل المصرى بمعرض سيتى سكيب، سواء من قِبل وزارة الإسكان أو

الشركات العقارية، مشرِّف وكشف عن حجم الطفرة التى شهدها القطاع العقارى

المصرى فى السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن حجم استثمارات شركة عمار بالسوق المصرية حاليًّا بلغ 3

مليارات جنيه فى الاستثمارات السكنية والخدمية، وتعمل الشركة منذ 20 عامًا

فى السادس من أكتوبر، وبدأت مشروعاتها السكنية الكبرى بتنفيذ وحدات ضمن

الإسكان القومى، ثم توجهت للاستثمارى.

ونوهت بأن الشركة تنفذ حاليًّا مشروعين خدميين هما مول هاى تاون بأكتوبر

بجوار نادى الصيد باستثمارات حوالى مليار جنيه، ويتم إنجاز عمليات

التشطيبات النهائية، ويقام على مساحة 3 فدادين، ويضم جزءًا فندقيًّا تتولى

إدارته إحدى الشركات الإماراتية وهى سيتى ماكس.

ولفتت إلى أن الشركة تنفذ أيضًا مول ووتش بالتوسعات الشمالية بأكتوبر على

10 آلاف متر باستثمارات 600 مليون جنيه ويشمل وحدات تجارية وطبية.

كما تقدمت الشركة بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ كومباوند عمرانى

متكامل بأسوان الجديدة على مساحة 25 فدانًا تستهدف من خلاله جذب السائحين

وموظفى السفارات وطلاب الجامعة، وتجرى حاليًّا آليات التسعير حسبما ذكرت

عبير عصام، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأشادت بنجاح تجربة الشركة السعودية المصرية للتعمير بالاستثمار فى الصعيد

وتنفيذ كومباوند سكنى متكامل، ما حفّز الشركة على اتخاذ خطوات سريعة بتنفيذ

مشروعات مثيلة بالصعيد.

