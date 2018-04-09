الجناح المصرى بمعرض IPS دبى يخطف أنظار الخليجيين

دبى - بدور إبراهيم انطلقت اليوم فعاليات معرض IPS 2018، والذي يعد من أكبر المعارض العقارية فى الشرق الأوسط، والذى يقام فى دبى، ويشهد للمرة الأولى مشاركة مصر بجناح ضخم، يشمل 17 من أكبر شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق بالإضافة إلى بنك مصر. وبدأت الشركات المصرية فى استقبال الزوار ال



دبى – بدور إبراهيم

انطلقت اليوم فعاليات معرض IPS 2018، والذي يعد من أكبر المعارض العقارية فى الشرق الأوسط، والذى يقام فى دبى، ويشهد للمرة الأولى مشاركة مصر بجناح ضخم، يشمل 17 من أكبر شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق بالإضافة إلى بنك مصر.



وبدأت الشركات المصرية فى استقبال الزوار العرب الخليجين والمصرين العاملين بالخارج والاجانب من مختلف دول العالم فى جناحتها وشهد المعرض اهتماماً من قبل العملاء العرب بالتعرف على المشروعات المصرية والتوافد على الجناح.

وقد اشاد عملاء عرب بتنوع المشروعات المصرية بين السكنية والسياحية ومشاركة شركات تطوير عقارى كبرى منها اعمار مصر والتى تشارك شركتها الام اعمار العقارية بالجناح الاماراتى بما اسهم فى منح ثقة للعملاء العرب وكذلك شركة ماونتن فيو التى تشارك بمشروعات مبتكرة ومتميزة فى مختلف انحاء مصر منها مشروعين يتم تنفيذهم بالشراكة مع وزارة الاسكان المصرية بالاضافة الى الشركة السعودية المصرية للتعمير والتى تعد نموذجا للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية وايضا شركة الشرقيون للتنمية العمرانية ” OUD” والتى تقدم مشروعات مميزة .

كما استحوذت الشركات العارضة بمدن كالعاصمة الادارية الجديدة ومنها الصفوة وام بى جى على اهتمام من العملاء خاصة فى ظل شهرة مشروع العاصمة الادارية واهتمام الدولة المصرية به كما شهدت مشروعات الساحل الشمالى والعين السخنة اهتماماً كبيراً ايضا .

كما يشارك فى المعرض بنك مصر احد البنوك الحكومية العريقة والشهيرة بما يضفى طابع الثقة لرؤوس الاموال العربية والاجنبية .

ومن المتوقع تحقيق الشركات المصرية مبيعات عبر مشاركتها فى المعرض لن تقل عن 2 مليار جنيه وتستمر فعاليات المعرض حتى 11 ابريل .

وتبلغ مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر مربع، و المساحة الإجمالية له 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول وأنحاء العالم، بخلاف الزائرين، كما يعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.

