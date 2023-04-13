«الجنات للتنمية» تطلق مشروع «الفردوس جاردنز» باستثمارات 550 مليون جنيه

أطلقت شركة الجنات للتنمية والاستثمار العقاري مشروع “الفردوس جاردنز” بمدينة بنها باستثمارات تتعدى النصف مليار جنيه.

قال هشام سعد، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الجنات للتنمية، إن الفردوس جاردنز، عبارة عن مشروع إداري، تجاري، سكني، يتكون من 4 أبراج متجاورة.

وأوضح أنه المشروع له أبعاد تنموية وثقافية واجتماعية بالإضافة الى البعد الاقتصادي، ويدار بنظام المباني الذكية وأيضا تم تصميمه بمراعاة أحدث أساليب العمارة الخضراء “التنمية المستدامة”.

مكونات المشروع

وقال هشام حلمي، استشاري الفردوس جاردنز أن المشروع إداري، تجاري، سكني، يتكون من 4 أبراج متجاورة مصممة أعلى بديوم عبارة عن 2 بدروم جراج ودور أرضي و11 دور متكرر، ومساحة الجراجات على كامل مساحة الأرض.

وأوضح أن بناء الأبراج يتم بنظام “الفلات سلاب”، وهو نوع من الأسقف المنتشرة في أنظمة البناء الحديثة حول العالم ويستخدم عادة في الصالات والغرف الكبيرة المساحة، وأهم ما يميزه انه يوفر مسافات كبيرة بين الأعمدة وسهولة إزالة الجدران والتعديل داخل المبنى.

سكنى تجاري

وتابع أن كمبوند الفردوس جاردنز يعد أحدث مشروع سكنى تجارى إدارى، وأول كمبوند سمارت يتم تشييده بمدينة بنها، ويعتمد علي توفير استهلاك الطاقة بمفهوم العقارات الخضراء المستدامة.

ولفت إلي أن المشروع يفصل بين النشاط السكنى والأنشطة الأخرى ويقع على شارعين بعرض 30 م على بعد 150 متر من الطريق الزراعي وحوالي 5 كم من مدخل شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي الجديد وبذلك تتوافر سهولة الحركة من والى المشروع في جميع الاتجاهات

وأشار إلى شركة الجنات للتنمية والاستثمار العقاري تأسست عام 2014، وتمتلك محفظة أراضي بنحو مليار جنيه حتي الآن

موضحا أن لديها خطة طموحة لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة القادمة من خلال عدة فرص استثمارية جديدة بعدد من المناطق.