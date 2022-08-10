«الجناة لصوص».. تفاصيل 3 جرائم قتل في أسوان والمنيا والمنوفية

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن في أسوان والمنيا والمنوفية، عن تفاصيل 3 جرائم قتل لقى مصرعها 3 أشخاص بهدف السرقة، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم الأربعاء، ضمنها ارتكاب جريمتي قتل لسرقة مركبة “توك توك”، وأخرى للاستيلاء على هاتف محمول، وتوصل رجال الشرطة إلى الجناة وألقي القبض عليهم.

قتل سائق «توك توك»

تعود تفاصيل الجريمة الأولى، إلى تلقي مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، بلاغًا من “أب” يفيد بغياب نجله سائق مركبة “توك توك” عن مسكنهما، وفي وقتٍ لاحق تبلغ من بعض الأهالي بالعثور على جثة شخص بها جروح متفرقة بالجسم، بإحدى المجارى المائية بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، وباستدعاء الـمُبلغ تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله الـمتغيب.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقال المتهمين إنهما استدرجا المجني عليه بزعم توصيلهما إلى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، وأثناء استقلالهما رفقته غافله أحدهما وخنقه باستخدام حبل بحوزته، واعتدى عليه بسلاح أبيض “كتر” حتى فارق الحياة، وألقيا المجني عليه بمحل العثور واستوليا على مركبة “توك توك”، هاتف المجني عليه.

وبارشدهما أمكن ضبط “توك توك”، والهاتف المحمول المستولي عليهما، مشيرًا إلى تخلصه من الأدوات المستخدمة (الحبل، السلاح الأبيض “كتر”.

قتل لسرقة محمول

وكشف أجهزة البحث الجنائي، ملابسات جريمة القتل الثانية، عقب تلقى قسم شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا، بلاغًا بالعثور على جثة شخص بإحدى الطرق الفرعية بدائرة المركز.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، إلى تحديد هوية المتوفـي -مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص- ووراء إرتكاب الواقعة “شخصين”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، لوجود خلافات بينهم واستدراجه واصطحابه بداخل سيارة إلى محل الواقعة.

وأضاف الجناة أنهما اعتدوا عليه بالضرب باستخدام عصا، وسلاح أبيض “سكين”، مما أدى إلى وفاته واستوليا على هاتفه المحمول، شاحن هاتف، سماعة، وبارشادهما ضبطت السيارة والأداتين المستخدمتين والمسروقات.

لغز العثور على جثمان بمجرى مائي

وفي القضية الثالثة، كشفها قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، بعد بلاغًا بالعثور على شخص يعمل سائق “توك توك” -مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون- بأحد المجارى المائية، وما قرره والده بخروج نجله منذ 4 من الشهر الجاري، للعمل على “توك توك” خاصته وبحوزته هاتفه المحمول وعدم عودته.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة “شخصين” -مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية.

وأشار المتهمين إلى أنهما شاهدا المجني عليه يسير بمركبة “توك توك” قيادته، واستوقفاه وطلبا منه توصيلهما لإحدى القرى، وأثناء سيرهم بجوار المجرى المائي المشار إليه دفعه بالمياه فسقط بالمجرى المائي مما أدى إلى غرقة.

ولفت المتهمين إلى الاستيلاء على مركبة “توك توك” وهاتفه المحمول، وأضافا بتوجههما إلى محافظة القاهرة وبيع المركبة لسائق -له معلومات جنائية- ومقيم بالقاهرة “سىء النية”، نظير مبلغ مالي.

وأرشدا عن الهاتف المحمول، جزء من المبلغ المالي، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط الأخير، وبحوزته مركبته المستولي عليها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.