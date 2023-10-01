«الجناة أقارب وجيران».. كواليس 3 جرائم قتل في القليوبية وأسيوط والإسكندرية

توصلت أجهزة البحث الجنائي إلى كواليس 3 جرائم قتل ارتكبت مؤخرًا في محافظات القليوبية وأسيوط والإسكندرية، بيد جيران وأقارب لوجود خلافات بين أطرافها وألقت القبض على المتهمين.

كان قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية قد تلقى بلاغًا بوفاة عامل جمع قمامة داخل إحدى الشقق السكنية، إثر إصابته بجرحين قطعيين في الرقبة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة، عامل شقيق زوجة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وقال المتهم إنه اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض “مطواة” كانت بحوزته، وذلك لخلافات سابقة بينه وزوجته وهي شقيقة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية.

وفي قضية ثانية، كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة قتل شخص بمحافظة أسيوط، وضبط الجاني.

كان مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة مزارع، إثر إصابته بعيار ناري.

وبسؤال والده وشقيقه اتهما شخص بالاعتداء على المجني عليه بطبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعللا ذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وفي قضية ثالثة، حلت أجهزة البحث الجنائي لغز العثور على جثة عاطل بمحافظة الإسكندرية، وضبطت مرتكبي الواقعة، بعدما تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بالعثور على جثة داخل جوال.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة فكهاني وفران -لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وقال الفكهاني إته توجد خلافات مالية بينه والمجني عليه، لذلك احتجزه بشقة تحت التشطيب واعتدى عليه بالضرب إلا أنه توفى فاستعان بالثاني للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور مُستخدمان سيارة نقل “ملك وقيادة الفكهانى” وأيد الثانى ذلك.

وأرشدا عن السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.