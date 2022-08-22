«الجميع كانوا رجالًا».. أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالدوري

هنأ المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني والطبي والإداري، وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا للمرة الثانية على التوالي.

وتوّج الفريق الأول لنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عشر في تاريخ القلعة البيضاء، بعد تعثر نادي بيراميدز اليوم أمام فيوتشر بالخسارة بهدف نظيف عن طريق عمر كمال.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، قبل جولتين من النهاية.

وقال المستشار مرتضى منصور، خلال منشور على حسابه الرسمي عبر فيسبوك: الجميع داخل الفريق كانوا رجالا وعلى قدر المسؤلية واستطاعوا اسعاد جماهير الزمالك في كل أنحاء العالم.

ولم يحقق الزمالك لقب الدوري المصري مرتين على التوالي منذ 15 عامًا، وبالتحديد حين توّج باللقب في موسم 2002-2003 و2003-2004