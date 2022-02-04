ثقافة وفنون

الجمهور يعيد «تترجى فيا» لـ إيهاب توفيق على «تيك توك» بعد 22 عامًا من طرحها

بعد قيام بعض المطربات بعمل مقاطع فيديو لهم على هذه الأغنية
أحمد حمدي 12:24 ص, السبت, 5 فبراير 22 12:24 ص, السبت, 5 فبراير 22

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ظاهرة غريبة شهدتها أغنية “تترجى فيا” للفنان إيهاب توفيق اليومين الماضيين، بقيام بعض المطربات بعمل مقاطع فيديو لهم على هذه الأغنية تحديدًا وهم يجسدون مشاهد وأداء تمثيليا على بعض كلماتها، خاصة مقطع “بعت بعت ليه.. خنت خنت ليه.. جاي بعد ايه بتحس بيا.. حب حب مين.. حلم هو فين.. شوق شوق شوق لمين.. ما تقولش ليا”.

حيث قامت المطربة هلا رشدي بعمل مقطع فيديو على الأغنية عبر حسابها الرسمي وحقق 5 ملايين مشاهدة في فترة وجيزة واعجب الكثيرين به.

ثم قامت المطربة الشعبية هدى بعمل مقطع أيضا على تترجى فيا، إضافة لقيام كثير من الفتيات والشباب بتصوير مقاطع على الأغنية عبر تطبيق تيك توك ليعيدوا بذلك الاغنية لدائرة الضوء من جديد بقوة بعد طرحها منذ 22 عاما تقريبا عام 2000.

وحققت وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا وتعتبر من أنجح اغنيات ايهاب في مشواره الفني.

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يذكر أنه لاول مرة منذ فترة طويلة يقوم الجمهور وبعض الفنانين بإعادة احياء أغنية قديمة عبر حساباتهم المختلفة على فيس بوك وتيك توك .

حلمي بكر: الأغنية التي تحمل قيمة تظل باقية في ذاكرة ووجدان الناس

قال الملحن حلمي بكر إن اغنية تترجى فيا من علامات مشوار ايهاب توفيق الفني وقدمها منذ 22 عاما بطريقة مميزة كاداء غنائي، وتعتبر قيمة فنية كبيرة في تاريخ الأغنية الحديثة.

ولفت الى ان الاغنية التي تحمل قيمة تظل باقية في ذاكرة ووجدان الناس مهما مر عليها وقتا طويلا يتجاوز 20 عاما، وتترجى فيا اغنية ستظل خالدة في عقل ووجدان الجمهور المصري والعربي لانها أغنية جميلة حقيقة .

وأكد بكر أيضا أن هذه الاغنية محبوبة من الملايين واعادة احيائها هذه الأيام بعد سنين طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي ، يؤكد لنا أن الفن الجيد الراقي سيظل باقيا وله قيمة ويردده الجميع ويحقق نجاحا مستمرا وليس انجاحا بصعوبة مثلما يحدث الآن لكثير من الأغنيات ويخدع المطربين أنفسهم حينما يؤكدون أنهم ناجحين .

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عمرو الشاذلي: هذه الـغنيات تكون مناسبة لهذه المنصات الجديدة مثل تيك توك

وأعرب الملحن عمرو الشاذلي أن ماحدث مع أغنية تترجا فيا لايهاب توفيق اليومين الماضيين قلما يتكرر مع أغنيات ومطربين آخرين ، لكنه حدث سابقا مع أغنية لفضل شاكر ” فاكر لما تقولي هاسيبك ” وتترجا فيا واغنيات أخرى جميلة .

وأكد الشاذلي أن الاغنية الحلوة تعيش لفترة طويلة ، لاسيما ان هذه الاغنيات تكون مناسبة لهذه المنصات الجديدة مثل تيك توك ليقوم الكثير من الاشخاص بعمل فيديوهات ومقاطع عليها .

واشار الى ان تترجا فيا حقيقة من الاغاني الجميلة التي قدمت السنين الماضية ، وماحدث اعاد احياؤها من جديد وتعريف أجيال جديدة بها .

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أكرم عادل: الأغنية الحلوة تعيش لسنوات.. وسيعرفها أجيال جديدة مع الوقت

وقال الموزع الموسيقي أكرم عادل أن هناك أغنيات معينة لمطربين يكونون مشهورين بها وبمجرد ذكر اسم المطرب يقال اسم هذه الاغنية وايهاب توفيق حقق شهرة كبيرة باغنية تترجى فيا في فترة الألفية تحديدا وهذه الاغنية لا يختلف عليها لكونها كانت مميزة في كل شئ لذلك حققت نجاحا كبيرا .

ولفت إلى أن إعادة إحياء هذه الإغنية من الجمهور والفنانين هذه الأيام شيء يؤكد أن الأغنية الحلوة تعيش لسنوات وسيعرفها أجيال جديدة مع الوقت ، وانتشار السوشيال ميديا بمختلف تطبيقاتها يسهم في زيادة رواج أغنيات قديمة مثلما حدث مع تترجى فيا لايهاب اليومين الماضيين.

@hlaroushdyofficial

#هلا_رشدي #hlaroushdyofficial #tiktok #الحب_اللي_بينا #happynewyear #هلا_و_معز #تترجى_فيا #angry #angryreactions #fake #fakelove #strongwomen ♬ original sound – Hla Roushdy

@miledandmelissa

استعملوا هالصوت واعملوا ميم مستوحاة من هيدا الڤيديو وفرجونا ابداعكم وافكاركم. منشن اللي باعك وخانك. #بعت_ليه #cheatedonyou #makememes #memefest ♬ original sound – Miled and Melissa

https://www.tiktok.com/@ayamamdouh778/video/7054990722612612358
@radwahassan146

بعت لية ؟؟ #بعت_ليه ♬ بعت.. خنت ليه – zoza

https://www.tiktok.com/@salmaelnamky/video/7053817867908746501?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=ar&q=%D8%A8%D8%B9%D8%AA%20%D9%84%D9%8A%D9%87&t=1644008240642
@lareen.tourkey

#بعت_بعت_ليه_خنت_خنتي_ليه_جاي #ايهاب_توفيق @monyelelemy ♬ بعت.. خنت ليه – zoza

@ayamamdouh778

#بعت_ليه #خُنت #tiktok #X #ايهاب_توفيق #viral ♬ original sound – Aya Mamdouh

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بقلم أحمد حمدي

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