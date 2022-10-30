الجمهور يشيد بأولى حلقات «إيجار قديم» لشريف منير

أشاد كثير من الأشخاص بالحلقة الأولى لمسلسل ” إيجار قديم” الذي يقوم ببطولته النجم شريف منير وتم عرضه أمس على قناة “on ” حيث كتب أحدهم ” الحلقة الأولى تجنن” وأخرون علقوا ” أكيد هايبقى حلو مسلسل عائلي كوميدي درامي ” و واضح من الحلقة الأولى أن المسلسل هايكون رائع وكله مشاعر جميلة”.

بينما وصف أخرون العمل بأنه ” فكرة خاصة تعبر عن اختلاف أجيال ومشاكل اجتماعية معاصرة وهي فكرة لاتفشل أبدا”.

ويقدم الفنان شريف منير شخصية رجل يدعى «رمزي»، والذي يسكن في شقة إيجار قديم منذ ثلاثين عاما، وفجأة يجد نفسه فى الشارع.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حيث يلقي المسلسل الضوء على قضايا وظواهر مهمة، من خلال استعراض عدد من الحكايات الإنسانية التي تحدث في عمارة يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

مسلسل “إيجار قديم” بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيددرا، صلاح ‏عبد الله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج «‏k media‏»، كريم أبو ذكري.